22-летний рязанец получил 7 лет колонии за взрыв гранаты в игровом клубе

По данным следствия, осуждённый незаконно приобрёл осколочную гранату и принёс её на свою работу — в игровой клуб. Там он начал демонстрировать боеприпас знакомым. В какой-то момент парень передал устройство одному из них, но из-за неосторожного обращения произошёл взрыв. Суд признал мужчину виновным по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ и устройств (ч. 1 ст. 221.1 УК РФ).