Священник Береговой объяснил, почему попытки похудеть в Великий пост лишены смысла

Попытка использовать Великий пост исключительно для коррекции фигуры лишена истинного духовного значения. Человек, который считает, что Бог будет рад соблюдению им диеты, ошибается. Об этом рассказал священник Владислав Береговой.
По словам духовника, забота о здоровье сама по себе не является грехом, но важно не заменить духовные цели поста бытовыми желаниями. Он отметил, что некоторые в этот период даже набирают вес из-за высокой калорийности разрешенных продуктов.
Священник напомнил, что основная цель Великого поста для христианина заключается в другом: чаще посещать богослужения, причащаться, читать Евангелие, на которое у многих не хватает времени в обычной жизни, а также уделять время делам милосердия, самоанализу и духовному совершенствованию.
— Если ты только ничего не ешь, то ты просто худеешь. Какая тебе награда от Бога? Никакая. Твоя награда — в лайках под твоими фотографиями в соцсетях, — передает слова Берегового издание «Абзац».
Перед началом Великого поста рекомендуется воздерживаться от употребления мясных продуктов, яиц, молока и изделий из него, а также ограничить потребление рыбы, за исключением отдельных дат. Однако степень соблюдения поста должна определяться индивидуально в ходе консультации со священнослужителем.