В Оренбурге задержали студента из Воронежа за поджог полицейской машины

Студент рассказал, что ранее обманывал пенсионеров в Нижнем Новгороде, Воронеже и Владимире, забирая у них деньги. В Оренбург он приехал накануне, где получил от пожилой женщины более 400 тысяч рублей. Большую часть перевёл нанимателям, остальное оставил себе. Затем по инструкции купил бензин, поджёг машину и снял всё на видео для отчёта кураторам.