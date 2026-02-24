Ричмонд
Психолог Шелыганова рассказала, как справиться с тревогой

Психолог Арина Шелыганова заявила, что разделение фактов и фантазий поможет справиться с тревогой.

Источник: Аргументы и факты

Важно научиться отличать реальные факты от собственных домыслов и фантазий, чтобы снизить тревогу в условиях неопределенности. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог Арина Шелыганова.

По словам специалиста, когда нет ясности, мозг активирует систему тревоги, что ведет к стрессу и навязчивым мыслям. Самостоятельно справиться с этим поможет простой анализ. Так, нужно записать, что именно известно наверняка, а что является лишь предположением, и определить, на что человек реально может повлиять уже сегодня.

Психолог подчеркнула, что вернуть ощущение стабильности помогают маленькие, но регулярные действия. Важно наладить режим сна, дыхательные практики и физическую активность, а также ограничить потребление новостей, которое только усиливает тревогу.

Шелыганова посоветовала тренировать толерантность к неопределенности, например, сознательно не искать мгновенные ответы или не проверять сообщения сразу. Это укрепляет психическую гибкость. Главной опорой в отсутствие внешней ясности должны стать личные ценности и принципы. Врач напомнила, что тревогу вызывает не сама неизвестность, а то, что мы воспринимаем ее как опасность.

Ранее тренер Юрий Брабечан заявил, что хронический стресс может помешать похудеть.