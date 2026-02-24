Психолог Шелыганова рассказала, как справиться с тревогой

По словам специалиста, когда нет ясности, мозг активирует систему тревоги, что ведет к стрессу и навязчивым мыслям. Самостоятельно справиться с этим поможет простой анализ. Так, нужно записать, что именно известно наверняка, а что является лишь предположением, и определить, на что человек реально может повлиять уже сегодня.