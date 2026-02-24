Петербургский СКА обыграл «Адмирал» и вышел в плей-офф КХЛ

СКА — один из четырёх клубов, выступавших во всех розыгрышах плей-офф КХЛ с момента основания лиги в 2008 году. Также ни разу не пропускали плей-офф уфимский «Салават Юлаев», казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». Примечательно, что два последних клуба, а также минское «Динамо» и ярославский «Локомотив» наряду со СКА оформили досрочный выход в плей-офф.