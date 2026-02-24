Ученые сообщили о возвращении на Солнце пятен, поставивших рекорд по вспышкам

Специальные приборы зафиксировали, что на видимой стороне Солнца вновь возникла группа пятен под номером 4366, которая в начале февраля установила рекорд XXI века по вспышкам. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Института космических исследований Российской академии наук.
— На Солнце завершился третий подряд день без пятен, который, скорее всего, станет заключительным, — передает официальный Telegram-канал института.
На стороне Солнца, обращенной к Земле, несколько дней не было видно солнечных пятен. Такая же ситуация сложилась и на обратной стороне звезды. Что означает исчезновение солнечных пятен, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.
17 февраля в Антарктиде около 13:00 на Землю упала полутень Луны, и началось первое из двух солнечных затмений этого года. В 14:44 земной спутник полностью соединился с Солнцем и образовал на небе огненное кольцо. ААНИИ опубликовал фотографии кольцеобразного полного солнечного затмения.
Ранее доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец рассказал, что существует несколько классов магнитных возмущений, которые по-разному влияют на здоровье человека.