Ученые сообщили о возвращении на Солнце пятен, поставивших рекорд по вспышкам

17 февраля в Антарктиде около 13:00 на Землю упала полутень Луны, и началось первое из двух солнечных затмений этого года. В 14:44 земной спутник полностью соединился с Солнцем и образовал на небе огненное кольцо. ААНИИ опубликовал фотографии кольцеобразного полного солнечного затмения.