NDTV: Индия может приобрести у РФ до 40 истребителей Су-57

Индия изучает возможность приобретения российских истребителей Су-57.

Источник: Аргументы и факты

Индия изучает возможность приобретения российских истребителей Су-57 для пополнения арсенала, передает NDTV.

По словам собеседников телеканала, Индия может закупить до 40 самолетов Су-57, если примет соответствующее решение.

«Воздушная война вступила в эпоху, когда ключевым фактором, определяющим успех, станут не боевые возможности, а способность к обнаружению. Истребители пятого поколения, такие как Су-57, обладают улучшенными возможностями малозаметности, что затрудняет их обнаружение противником», — отмечается в материале.

Ранее эксперты издания MWM заявили, что обновленный российский истребитель Су-57 существенно превосходит западных конкурентов по ряду ключевых параметров.