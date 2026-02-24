В США столкнулись со сложностями по делу Маска: присяжные не готовы судить миллиардера беспристрастно

В федеральном суде Сан-Франциско столкнулись с неожиданными трудностями при формировании коллегии присяжных по делу бизнесмена Илона Маска, большинство кандидатов высказались резко негативно по отношению к миллиардеру. Об этом сообщило издание Courthouse News.
В публикации отметили, что речь идет о процессе против главы Tesla, которого обвиняют в манипулировании акциями соцсети Twitter (переименованной в X, заблокирована в России) во время сделки по покупке компании за 44 млрд долларов.
По данным издания, свыше трети из более чем 90 кандидатов в присяжные по делу против Маска признались, что не способны быть беспристрастными, и были отстранены от участия в процессе. Некоторые из оставшихся, заявив о готовности соблюдать нейтралитет, при этом не скрывали резко негативного отношения к миллиардеру.
Как писал сайт KP.RU, один из акционеров компании Twitter Марк Бейн Раселла подал в суд иск против Маска. Он полагал, что миллиардер в установленные законом сроки (10 дней) не проинформировал комиссию по ценным бумагам и биржам США о покупке более 5% акций компании, что позволило бизнесмену совершать сделки по более низкой цене.