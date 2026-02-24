В США столкнулись со сложностями по делу Маска: присяжные не готовы судить миллиардера беспристрастно

По данным издания, свыше трети из более чем 90 кандидатов в присяжные по делу против Маска признались, что не способны быть беспристрастными, и были отстранены от участия в процессе. Некоторые из оставшихся, заявив о готовности соблюдать нейтралитет, при этом не скрывали резко негативного отношения к миллиардеру.