Российские гимнасты заявили о хорошем отношении к ним на турнире в ФРГ

Российские гимнасты успешно выступили на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который прошёл с 20 по 22 февраля в немецком Котбусе. Анна Калмыкова завоевала два золота — в опорном прыжке и вольных упражнениях, Милана Каюмова и Александр Карцев получили серебро на брусьях, Александр Карцев занял третье место в вольных упражнениях и на перекладине, Милана Каюмова стала бронзовым призёром на бревне, а Савелий Съедин выиграл бронзу на брусьях.