Российские гимнасты заявили о хорошем отношении к ним на турнире в ФРГ

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев выступил с заявлением, что российских спортсменов тепло встретили на турнире в Германии. Его слова приводит агентство ТАСС.
«Были некоторые переживания на этот счет, но трибуны реагировали на нас прекрасно. Мы не почувствовали, что к нам относятся как-то по-другому: поддержка была абсолютно одинаковой и в нашу сторону, и в сторону других спортсменов», — рассказал Андреев.
Российские гимнасты успешно выступили на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который прошёл с 20 по 22 февраля в немецком Котбусе. Анна Калмыкова завоевала два золота — в опорном прыжке и вольных упражнениях, Милана Каюмова и Александр Карцев получили серебро на брусьях, Александр Карцев занял третье место в вольных упражнениях и на перекладине, Милана Каюмова стала бронзовым призёром на бревне, а Савелий Съедин выиграл бронзу на брусьях.
Напомним, в марте 2022 года FIG приняла решение об исключении российских и белорусских гимнастов из соревнований под своей эгидой. Позже федерация пересмотрела свою политику, разрешив атлетам из этих стран выступать индивидуально, под нейтральным флагом.