США воздержались от голосования по антироссийской резолюции в ООН

США во вторник, 24 февраля, воздержались при голосовании в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) по резолюции, которая осуждает действия России на территории Украины. Ее приняли во время 11-й чрезвычайной специальной сессии ГА ООН.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опубликовал на своей странице в соцсети X таблицу с результатами голосования и поблагодарил государства, которые поддержали резолюцию.

Документ, инициированный Киевом при поддержке ряда европейских стран, поддержали 107 государств, против него выступили 12, и еще 51 страна, в том числе США, Сербия, Бразилия и Узбекистан, воздержалась от голосования.

Россия проголосовала против резолюции, и заместитель постоянного представителя страны при ООН Анна Евстигнеева высказалась, что документ носит односторонний характер, игнорирует сложность конфликта и может осложнить процесс переговоров по урегулированию украинского кризиса.

8 декабря 2025 года Международный суд ООН признал допустимыми встречные требования Москвы в деле, возбужденном Киевом в 2022 году, в рамках которого рассматривают возможное нарушение конвенции о геноциде. Также инстанция установила для Украины конечный срок до 7 декабря 2026 года для подачи ответа по требованиям российской стороны.

