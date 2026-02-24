США воздержались от голосования по антироссийской резолюции в ООН

8 декабря 2025 года Международный суд ООН признал допустимыми встречные требования Москвы в деле, возбужденном Киевом в 2022 году, в рамках которого рассматривают возможное нарушение конвенции о геноциде. Также инстанция установила для Украины конечный срок до 7 декабря 2026 года для подачи ответа по требованиям российской стороны.