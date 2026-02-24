США воздержались от голосования по антироссийской резолюции в ООН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опубликовал на своей странице в соцсети X таблицу с результатами голосования и поблагодарил государства, которые поддержали резолюцию.
Документ, инициированный Киевом при поддержке ряда европейских стран, поддержали 107 государств, против него выступили 12, и еще 51 страна, в том числе США, Сербия, Бразилия и Узбекистан, воздержалась от голосования.
Россия проголосовала против резолюции, и заместитель постоянного представителя страны при ООН Анна Евстигнеева высказалась, что документ носит односторонний характер, игнорирует сложность конфликта и может осложнить процесс переговоров по урегулированию украинского кризиса.
8 декабря 2025 года Международный суд ООН признал допустимыми встречные требования Москвы в деле, возбужденном Киевом в 2022 году, в рамках которого рассматривают возможное нарушение конвенции о геноциде. Также инстанция установила для Украины конечный срок до 7 декабря 2026 года для подачи ответа по требованиям российской стороны.