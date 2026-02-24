Российский теннисист Рублев вышел во второй раунд турнира в Дубае

Российский теннисист и 18-я ракетка мира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Дубае с призовым фондом свыше 3,3 млн долларов.
В матче первого круга российский теннисист обыграл француза Валантена Руайе (54‑я позиция рейтинга) со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 30 минут.
Во втором круге турнира Рублеву предстоит встретиться с еще одним представителем Франции — Уго Умбером.
Ранее сообщалось, что Мирра Андреева не смогла защитить титул победительницы турнира WTA 1000 и выбыла в четвертьфинале.