Российский теннисист Рублев вышел во второй раунд турнира в Дубае

Российский теннисист и 18-я ракетка мира Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Дубае с призовым фондом свыше 3,3 млн долларов.

Источник: Аргументы и факты

Российский теннисист и 18-я ракетка мира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Дубае с призовым фондом свыше 3,3 млн долларов.

В матче первого круга российский теннисист обыграл француза Валантена Руайе (54‑я позиция рейтинга) со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 30 минут.

Во втором круге турнира Рублеву предстоит встретиться с еще одним представителем Франции — Уго Умбером.

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева не смогла защитить титул победительницы турнира WTA 1000 и выбыла в четвертьфинале.