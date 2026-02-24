Ричмонд
Дмитриев прокомментировал заголовок NYT, оправдывающий педофилию

Спецпредставитель президента РФ назвал нарративы газеты демоническими и призвал спасти детей.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал «демоническими нарративами» заголовок статьи газеты The New York Times (NYT), оправдывающий педофилию.

«Демонические нарративы NYT. Спасите детей», — написал он в Х. Пост Дмитриев сопроводил фотографией статьи NYT, вышедшей в октябре 2014 года под заголовком «Педофилия: болезнь, а не преступление».

