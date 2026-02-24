Полиция Риги задержала корееведа Ланькова во время его лекции

Полиция в Риге задержала известного российского востоковеда и корееведа Андрея Ланькова прямо во время лекции, которую он должен был прочитать во вторник вечером. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на очевидцев.
По их словам, Ланькова увели представители муниципальной полиции, после чего его доставили в иммиграционную службу Латвии.
Андрей Ланьков — историк, ведущий мировой эксперт по Северной Корее, профессор Университета Кукмин в Сеуле.
