Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту смерти певца Кунгурова

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного ГСУ Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.
Тело певца было обнаружено 8 апреля 2024 года у многоквартирного дома в Москве. Изначально сообщалось, что артист мог находиться в депрессивном состоянии и покончить с собой, при этом следов насильственной смерти не зафиксировали. Однако семья Кунгурова настаивает на криминальном характере произошедшего.
В связи с возобновлением общественного интереса к обстоятельствам гибели Бастрыкин потребовал повторного доклада.
