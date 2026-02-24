Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту смерти певца Кунгурова

Тело певца было обнаружено 8 апреля 2024 года у многоквартирного дома в Москве. Изначально сообщалось, что артист мог находиться в депрессивном состоянии и покончить с собой, при этом следов насильственной смерти не зафиксировали. Однако семья Кунгурова настаивает на криминальном характере произошедшего.