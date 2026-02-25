Дворник рассказал, как спас выпавшего из окна мальчика в Петербурге

В экстренных службах Петербурга сообщили РИА Новости 22 февраля, что дворник спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы. Позднее агентство миграции Узбекистана сообщило, что спасителем оказался гражданин республики Хайрулло Ибадуллаев.