Дворник рассказал, как спас выпавшего из окна мальчика в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Дворник Хайрулло Ибадуллаев рассказал, как спас выпавшего из окна седьмого этажа ребенка в Санкт-Петербурге.
«Когда я увидел ребенка, я знал, что нужно сделать… Я грудь подставил, чтобы он сюда упал, я его сразу удержал и тоже упал», — сказал Ибадуллаев на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга.
В экстренных службах Петербурга сообщили РИА Новости 22 февраля, что дворник спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы. Позднее агентство миграции Узбекистана сообщило, что спасителем оказался гражданин республики Хайрулло Ибадуллаев.
В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом наградил Ибадуллаева, медалью «Жасорат» («Мужество»). Мужчина также получил премию имени Тиграна Кеосаяна в размере 1 миллиона рублей и отправил деньги больному отцу.
Во вторник губернатор Петербурга Александр Беглов вручил Ибадуллаеву знак отличия «За доблесть в спасении» за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении ребенка. Ибадуллаев также получил в подарок от губернатора памятные часы.
Сообщалось, что Ибадуллаев трудится в Петербурге с декабря 2025 года. Ранее работал на уборке улиц Оренбурга. Он женат, но его супруга и четверо дочерей находятся на родине в Узбекистане.