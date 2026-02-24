Ларионов сравнил отсутствие россиян на ОИ с фильмом без главного героя

«В Милане было “очень плохо”: +19 градусов, ранняя весна, улыбки на лицах людей. Но сидя на финале и после матча, наблюдая за скамейкой тренеров обеих команд, испытал одно разочарование — что нас там не было. Это как фильм без главного героя. Было трудно это через себя пропустить, потому что у меня три Олимпиады как игрока, пять — как специалиста. Мы там должны быть, нас там не хватало», — сказал Ларионов.