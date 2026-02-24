Ларионов сравнил отсутствие россиян на ОИ с фильмом без главного героя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Отсутствие сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Италии можно сравнить с фильмом, в котором нет главного героя. Такое мнение журналистам высказал главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов.
Ранее пресс-служба СКА заявила, что делегация клуба, в составе которой был Ларионов, провела в Милане переговоры с представителями Международной федерации хоккея. «Спорт-Экспресс» сообщал, что Ларионов посещал в Милане финал олимпийского хоккейного турнира между сборными США и Канады (2:1 ОТ).
«В Милане было “очень плохо”: +19 градусов, ранняя весна, улыбки на лицах людей. Но сидя на финале и после матча, наблюдая за скамейкой тренеров обеих команд, испытал одно разочарование — что нас там не было. Это как фильм без главного героя. Было трудно это через себя пропустить, потому что у меня три Олимпиады как игрока, пять — как специалиста. Мы там должны быть, нас там не хватало», — сказал Ларионов.
«Уровень хоккея был просто фантастический, это то, что делает наш спорт выдающимся. NBC сообщил, что у матчей был самый высокий рейтинг с момента Олимпиады в Сочи. Много есть, что сказать, чем поделиться. Колоссальный труд тренеров — они выбирали игроков, показавших хоккей, который хочется смотреть. Очень надеюсь, что мы вернемся на следующие Игры», — добавил он.
Сборная России не принимала участия в турнире по решению Международной федерации хоккея, место россиян заняла команда Франции.