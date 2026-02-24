Суд обязал вернуть государству участок берега реки Беленькой в Подмосковье

Пресс-служба Верховного суда сообщила, что инстанция постановила изъять в пользу государства участок на берегу реки Беленькой в Московской области. Землю, принадлежавшую местной жительнице и коммерческой структуре, вернут в госсобственность.
В Подмосковье собственница крупного участка площадью 17,7 га на берегу реки Беленькой отдала его в безвозмездную аренду фирме для бизнеса. Прокуратура сочла это незаконным и подала иск о возврате земель государству и сносе построек.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что женщина не имела оформленных прав на использование реки и не согласовывала возведение объектов в водоохранной зоне.
Как выяснили РИА Новости, жительница Подмосковья Вероника Сикорская в 2017 году отдала участок фирме ООО «Золотые караси» под платную рыбалку и отдых. Однако вмешалась прокуратура. Суд обязал вернуть государству 11,4 гектара из этого надела, узаконить пользование рекой на остатке территории и снести незаконное строение. Компании также запретили брать деньги за отдых на воде без оформления разрешений.
