На Украине прокурор сбил детей на пешеходном переходе, девочка погибла

14-летняя девочка погибла в автомобильной аварии в Львовской области Украины, при этом за рулём автомобиля, который совершил наезд, был прокурорский работник. Об этом информирует украинское издание «Страна».
Сообщается, что прокурор Шептицкой окружной прокуратуры Руслан Кульчицкий из Самборского района сбил двоих детей на пешеходном переходе. Прокурор был за рулём автомобиля Skoda Octavia.
14-летняя девочка погибла на месте, десятилетний мальчик с травмами в больнице, сказано в публикации.
Ранее Киеве произошло жесткое ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадали еще двое граждан. Высокопоставленные военнослужащие ВСУ совершили аварию, будучи в пьяном виде. Машина военных на полном ходу протаранила автомобиль, остановившийся на красный сигнал светофора.
Также сообщалось, что в ночь на 16 февраля снегопад фактически парализовал Киев, из-за чего на дорогах наблюдаются пробки и массовые ДТП.