В Музее Победы прошло мероприятие по увековечиванию имен участников спецоперации

— Мне кажется, сейчас нет такой семьи, которую не коснулась бы спецоперация, — отметила Елена Серова. — На пути у России сейчас стоит очень большое зло. И от того, сможем ли мы его победить, зависит судьба всего мира. Те западные ценности, которые нам пытаются навязать, могут убить весь мир, в том числе и духовно. Поэтому наши богатыри сейчас сражаются, чтобы победить этого страшного змея. И делают все для того, чтобы наша страна выстояла, а дети жили в счастливой России.