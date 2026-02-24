24 февраля в Музее Победы прошло мероприятие по увековечиванию имен участников спецоперации. Корреспондент «Вечерней Москвы» вместе с родственниками бойцов почтил память погибших.
Таисия, дочь погибшего участника СВО Василия Жирова, медленно подошла к подсвечнику. Затем взяла из рук мамы небольшую свечу и поставила рядом с другими. Еле сдерживая слезы, девочка еще долго не могла отойти от свечей. Она смотрела, как их ставят другие посетители, зажигают каждую в память о воинах, погибших в зоне спецоперации, о героях, среди которых был и ее отец. Старший сержант Василий Жиров геройски погиб 20 июня 2024 года вблизи населенного пункта Подо-Калиновка Херсонской области. Награжден орденом Мужества посмертно.
В это время супруги Наталья и Игорь Кульневы медленно спустились к высокому белому памятнику, практически не отрывая взгляд, всматривались в мраморную композицию: женщина склонила голову, оплакивая погибшего бойца. Наталья положила к мемориалу алые гвоздики в память о сыне — Николае. Он служил снайпером 488-го гвардейского мотострелкового Симферопольского Краснознаменного ордена Суворова полка. Геройски погиб 8 декабря 2022 года при выполнении боевой задачи, прикрывая боевых товарищей во время штурма вражеских позиций в населенном пункте Кременная в Луганской Народной Республике. Награжден посмертно орденом Мужества и был удостоен медали «За отличие в службе в сухопутных войсках».
Вспомнить героев, которые погибли, сражаясь за Родину, приехала и космонавт Елена Серова.
— Мне кажется, сейчас нет такой семьи, которую не коснулась бы спецоперация, — отметила Елена Серова. — На пути у России сейчас стоит очень большое зло. И от того, сможем ли мы его победить, зависит судьба всего мира. Те западные ценности, которые нам пытаются навязать, могут убить весь мир, в том числе и духовно. Поэтому наши богатыри сейчас сражаются, чтобы победить этого страшного змея. И делают все для того, чтобы наша страна выстояла, а дети жили в счастливой России.
Следом состоялась торжественная церемония внесения новых имен участников специальной военной операции, получивших звания Героев Российской Федерации, на Аллею Славы экспозиции «СВО. Zащитники Отечества» Музея Победы. Теперь их истории будут храниться на большом экране, к которому может подойти каждый, чтобы узнать о подвигах бойцов. Среди них теперь есть и история молодого парня — Рудольфа Камышева из Республики Марий Эл. Он дважды заключал контракт с Министерством обороны РФ. Проходил службу в подразделении батальона «Ахмат». 16 июня 2023 года при выполнении боевого задания по штурму Марьинки, в ДНР, прикрывая отход своих боевых товарищей, был смертельно ранен. Награжден посмертно орденом Мужества.
На мероприятие приехала мать Рудольфа — Вероника Игошина.
— Для меня как для матери очень важно, чтобы как можно чаще говорили о сыне, — сказала Игошина. — Мой сын был добрым и творческим человеком. Находясь на передовой, он писал песни. Одна из них называется «В окопе», я часто пою ее на патриотических мероприятиях. Так память о Рудольфе будет жить вечно. Я сделаю все для этого.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Евгения Костина, руководитель АНО «Сила Духа»:
— Идея увековечить имена погибших участников специальной военной операции родилась, когда мы увидели важность таких мероприятий для семей бойцов. Сегодня мы внесли 52 имени. В том числе это очень важно для подрастающего поколения, поскольку ребята должны знать о подвигах, которые совершали их современники. И знать истории воинов, которые встали на защиту нашей страны.