В Ростове-на-Дону восстановили теплоснабжение после аварии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Теплоснабжение восстановлено в Ростове-на-Дону, где после коммунальной аварии без тепла остались жители около 20 многоквартирных домов. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента ЖКХ и энергетики горадминистрации.
«Ремонтные работы завершены. Теплотрасса заполнена. Информация о необходимости подключения домов потребителей передана в управляющие организации», — говорится в сообщении.
Ранее министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале сообщила, что около 20 многоквартирных домов в центре Ростова-на-Дону остались во вторник без тепла из-за аварии на теплотрассе.