В Ростове-на-Дону восстановили теплоснабжение после аварии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Теплоснабжение восстановлено в Ростове-на-Дону, где после коммунальной аварии без тепла остались жители около 20 многоквартирных домов. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента ЖКХ и энергетики горадминистрации.