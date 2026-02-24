Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону восстановили теплоснабжение после аварии

Без тепла оставались жители около 20 многоквартирных домов.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Теплоснабжение восстановлено в Ростове-на-Дону, где после коммунальной аварии без тепла остались жители около 20 многоквартирных домов. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента ЖКХ и энергетики горадминистрации.

«Ремонтные работы завершены. Теплотрасса заполнена. Информация о необходимости подключения домов потребителей передана в управляющие организации», — говорится в сообщении.

Ранее министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале сообщила, что около 20 многоквартирных домов в центре Ростова-на-Дону остались во вторник без тепла из-за аварии на теплотрассе.