Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследовании смерти певца Кунгурова

Певец ушел из жизни 8 апреля 2024 года, его тело обнаружили у дома в центре столицы. По предварительным данным, Кунгуров совершил суицид. Между тем экс-супруга Кунгурова Наталья Троицкая в ток-шоу «Пусть говорят» выразила сомнение в этом и призвала провести полноценное расследование.