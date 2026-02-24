Ричмонд
Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследовании смерти певца Кунгурова

СК РФ взял на контроль расследование смерти певца Евгения Кунгурова.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить отчет о расследовании уголовного дела, возбужденного в связи со смертью заслуженного артиста РФ Евгения Кунгурова. Об этом сообщили в СК.

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельства», — заявили в СК.

Певец ушел из жизни 8 апреля 2024 года, его тело обнаружили у дома в центре столицы. По предварительным данным, Кунгуров совершил суицид. Между тем экс-супруга Кунгурова Наталья Троицкая в ток-шоу «Пусть говорят» выразила сомнение в этом и призвала провести полноценное расследование.

В Следственном комитете уточнили, что уголовное дело по факту произошедшего уже возбуждено столичными следственными органами. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате.

Накануне KP.RU писал, что на репетициях в РГГУ Москвы трагически погиб приглашенный музыкант.