Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава JPMorgan предупредил о параллелях c предкризисной эрой 2008 года

Гендиректор американского банка JPMorgan Джейми Даймон заявил о параллели между ситуацией на финансовом рынке и событиями в преддверии кризиса 2008 года.

Источник: Аргументы и факты

Гендиректор инвестиционного банка США JPMorgan Джейми Даймон заявил, что видит параллель между жёсткой конкуренцией на финансовом рынке и событиями, случившимися в преддверии мирового кризиса 2008 года, сообщает Bloomberg.

Высказывание прозвучало в ходе выступления перед инвесторами. По его словам, крупнейший банк в Соединённых Штатах JPMorgan не планирует «жертвовать осторожностью ради сиюминутной выгоды». В частности, речь идёт о «рискованных ссудах для увеличения чистого процентного дохода» при высокой конкуренции.

Гендиректор уточнил, что он заметил, что «часть участников рынка в погоне за прибылью совершают глупые поступки».

По мнению американского банкира, на протяжении всех кредитных циклов наблюдаются «сюрпризы». В настоящее время подобной неожиданностью может оказаться влияние ИИ на сферу программного обеспечения. Так, ИИ-гонка уже оказала негативное влияние на акции финансовых компаний.

Напомним, доктор экономических наук Константин Ордов заявил, что глобального кризиса, схожего с ситуацией в 2008 году, в ближайшие годы не ожидается. Он отметил, что мировая финансовая система сейчас достаточно устойчива.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше