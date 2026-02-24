Глава JPMorgan предупредил о параллелях c предкризисной эрой 2008 года

Гендиректор инвестиционного банка США JPMorgan Джейми Даймон заявил, что видит параллель между жёсткой конкуренцией на финансовом рынке и событиями, случившимися в преддверии мирового кризиса 2008 года, сообщает Bloomberg.
Высказывание прозвучало в ходе выступления перед инвесторами. По его словам, крупнейший банк в Соединённых Штатах JPMorgan не планирует «жертвовать осторожностью ради сиюминутной выгоды». В частности, речь идёт о «рискованных ссудах для увеличения чистого процентного дохода» при высокой конкуренции.
Гендиректор уточнил, что он заметил, что «часть участников рынка в погоне за прибылью совершают глупые поступки».
По мнению американского банкира, на протяжении всех кредитных циклов наблюдаются «сюрпризы». В настоящее время подобной неожиданностью может оказаться влияние ИИ на сферу программного обеспечения. Так, ИИ-гонка уже оказала негативное влияние на акции финансовых компаний.
Напомним, доктор экономических наук Константин Ордов заявил, что глобального кризиса, схожего с ситуацией в 2008 году, в ближайшие годы не ожидается. Он отметил, что мировая финансовая система сейчас достаточно устойчива.