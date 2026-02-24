Ричмонд
Зеленский: Впервые слышу о намерении США закончить конфликт на Украине к июлю

Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что для него сообщения о намерении американского коллеги Дональда Трампа якобы закончить конфликт на Украине к 4 июля являются «новой информацией», но тут же согласился с ним.

— Я могу только поддержать, если об этом сказал Трамп. Для меня это новая информация, — заявил он во вторник, 24 февраля, на пресс-конференции в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Дональд Трамп намерен положить конец конфликту на Украине до 4 июля — дня празднования 250-летия независимости Штатов. Об этом ранее сообщили в агентстве Bloomberg, ссылаясь на источники. Некоторые европейские чиновники утверждают, что признаков готовности президента РФ Владимира Путина завершить конфликт и достичь соглашения все еще нет.

Также Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным для завершения конфликта. Он публично обратился к нему с инициативой провести очные переговоры.

23 февраля украински лидер обратился к Дональду Трампу с просьбой остаться на стороне Украины. Он также выразил надежду на то, что глава Белого дома 24 февраля в своем обращении к Конгрессу поддержит страну.

