Бывший тренер сборной России Дик Адвокат завершил карьеру

78-летний Адвокат возглавлял сборную Кюрасао с января 2024 года. Под его руководством команда впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира. Мундиаль 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.