Трамп принял мужскую сборную США по хоккею в Белом доме

22 февраля сборная США со счетом 2:1 в овертайме обыграла команду Канады и завоевала золото Олимпийских игр впервые с 1980 года. Ранее стало известно, что женская хоккейная сборная США, которая также выиграла золото Игр, обыграв в финале команду Канады, отказалась от приглашения Трампа на обращение президента к Конгрессу о положении дел в стране.