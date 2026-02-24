Трамп принял мужскую сборную США по хоккею в Белом доме

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял мужскую сборную США по хоккею, завоевавшую золотые медали Олимпиады в Италии, в Белом доме. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Президент США пожал руки спортсменам и поздравил их с победой на Играх.
22 февраля сборная США со счетом 2:1 в овертайме обыграла команду Канады и завоевала золото Олимпийских игр впервые с 1980 года. Ранее стало известно, что женская хоккейная сборная США, которая также выиграла золото Игр, обыграв в финале команду Канады, отказалась от приглашения Трампа на обращение президента к Конгрессу о положении дел в стране.