Трамп принял мужскую сборную США по хоккею в Белом доме

Американская команда завоевала золотые медали Олимпийских игр, обыграв в финале команду Канады.

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял мужскую сборную США по хоккею, завоевавшую золотые медали Олимпиады в Италии, в Белом доме. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Президент США пожал руки спортсменам и поздравил их с победой на Играх.

22 февраля сборная США со счетом 2:1 в овертайме обыграла команду Канады и завоевала золото Олимпийских игр впервые с 1980 года. Ранее стало известно, что женская хоккейная сборная США, которая также выиграла золото Игр, обыграв в финале команду Канады, отказалась от приглашения Трампа на обращение президента к Конгрессу о положении дел в стране.

