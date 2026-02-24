Ричмонд
В Архангельской области арестовали подростка, убившего мать

В Архангельской области задержан 17-летний житель города Няндомы, подозреваемый в убийстве своей матери.

По данным Следственного комитета РФ, подросток признался в содеянном, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие устанавливает все обстоятельства и причины конфликта, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления представить доклад о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного ГСУ Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова.

