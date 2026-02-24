Ричмонд
В Вашингтон прибыл самолёт судного дня перед обращением Трампа к Конгрессу

В Вашингтоне приземлился самолёт судного дня Boeing-E4B Nightwatch, президент США Дональд Трамп через несколько часов выступит перед Конгрессом.

Источник: Аргументы и факты

В столице Соединённых Штатов приземлился так называемый борт судного дня Boeing-E4B Nightwatch, следует из данных о полётах.

E-4B Nightwatch — это военная модель Boeing 747−200, выполняющая функции летающего командного пункта. Самолёт вылетел с базы ВС США Барксдейл (штат Луизиана) и после трёх с половиной часов полёта приземлился на базе Эндрюс, которая расположена в 24 километрах от центра Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп примерно в 05:00 мск обратится к членам обеих палат Конгресса Соединённых Штатов с ежегодным посланием.

В распоряжении американского правительства в настоящее время есть четыре самолёта E-4B Nightwatch. Самолёт судного дня был направлен на базу Эндрюс летом прошлого года в преддверии ударов военных США по ядерным объектам на территории Ирана.

Напомним, 20 февраля Трамп заявил, что он отводит «максимум 15 дней» на достижение соглашения с Ираном.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что если Соединённые Штаты развяжут войну, она в этот раз охватит весь регион. В Иране рассказали, что Тегеран готов к переговорам, однако их следует осуществлять без угроз и запугивания.

Ранее сообщалось, что США сосредоточили вокруг Ирана 150 самолётов и треть флота.

