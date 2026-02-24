В Вашингтон прибыл самолёт судного дня перед обращением Трампа к Конгрессу

В столице Соединённых Штатов приземлился так называемый борт судного дня Boeing-E4B Nightwatch, следует из данных о полётах.
Президент США Дональд Трамп примерно в 05:00 мск обратится к членам обеих палат Конгресса Соединённых Штатов с ежегодным посланием.
В распоряжении американского правительства в настоящее время есть четыре самолёта E-4B Nightwatch. Самолёт судного дня был направлен на базу Эндрюс летом прошлого года в преддверии ударов военных США по ядерным объектам на территории Ирана.
Напомним, 20 февраля Трамп заявил, что он отводит «максимум 15 дней» на достижение соглашения с Ираном.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что если Соединённые Штаты развяжут войну, она в этот раз охватит весь регион. В Иране рассказали, что Тегеран готов к переговорам, однако их следует осуществлять без угроз и запугивания.
Ранее сообщалось, что США сосредоточили вокруг Ирана 150 самолётов и треть флота.