Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти певца Кунгурова

Кунгуров погиб 8 апреля 2024 года. По официально версии, певец покончил с собой. Его тело нашли рядом с домом после тревожного сообщения, которое жена получила от мужа. Следователи не обнаружили следов насилия на теле. Известно, что участник шоу «Голос» ранее проходил лечение в психиатрических клиниках.