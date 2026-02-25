Ричмонд
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти певца Кунгурова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела о смерти заслуженного артиста РФ Евгения Кунгурова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Life.ru

«В публичном пространстве вновь обсуждаются обстоятельства смерти заслуженного артиста РФ, оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова», — сказано в сообщении СК.

Спустя почти два года после гибели певца его семья вновь привлекает внимание к обстоятельствам трагедии. Родные не принимают официальную версию о самоубийстве. Родственники утверждают, что артиста убили, а тело сбросили с балкона.

Кунгуров погиб 8 апреля 2024 года. По официально версии, певец покончил с собой. Его тело нашли рядом с домом после тревожного сообщения, которое жена получила от мужа. Следователи не обнаружили следов насилия на теле. Известно, что участник шоу «Голос» ранее проходил лечение в психиатрических клиниках.

