Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти певца Кунгурова

«В публичном пространстве вновь обсуждаются обстоятельства смерти заслуженного артиста РФ, оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова», — сказано в сообщении СК.
Спустя почти два года после гибели певца его семья вновь привлекает внимание к обстоятельствам трагедии. Родные не принимают официальную версию о самоубийстве. Родственники утверждают, что артиста убили, а тело сбросили с балкона.
Кунгуров погиб 8 апреля 2024 года. По официально версии, певец покончил с собой. Его тело нашли рядом с домом после тревожного сообщения, которое жена получила от мужа. Следователи не обнаружили следов насилия на теле. Известно, что участник шоу «Голос» ранее проходил лечение в психиатрических клиниках.
