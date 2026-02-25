Что можно и нельзя делать в Алексеев день 25 февраля на Рыбный день

Не следует планировать поездки. Считается, что они окажутся неудачными. Запрещено надевать старые вещи. Это связано с тем, что о себе напомнят события и проблемы из прошлого. А еще 25 февраля не начинают новых дел. Предки верили, что они окажутся провальными.