Что можно и нельзя делать в Алексеев день 25 февраля на Рыбный день

Православная церковь 25 февраля вспоминает чудотворца митрополита Алексея. В народе принято отмечать Алексеев день. Также есть название Рыбный день. Оно возникло из-за того, что в указанную дату начинает таять снег и ловится рыба.
Что нельзя делать 25 февраля.
Не следует планировать поездки. Считается, что они окажутся неудачными. Запрещено надевать старые вещи. Это связано с тем, что о себе напомнят события и проблемы из прошлого. А еще 25 февраля не начинают новых дел. Предки верили, что они окажутся провальными.
Что можно делать 25 февраля.
По традиции, 25 февраля старались обязательно есть рыбу, рыбные блюда. Как правило, на ужин готовили пироги с рыбой. Предки верили, что это может принести удачу и счастье в дом.
Согласно приметам, звезды красного цвета на небе предвещают вьюгу. Холодная погода обещает раннюю весну и теплый март.
