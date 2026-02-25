Что можно и нельзя делать 25 февраля в день Иверской иконы

25 февраля 2026 года — особый день, когда пересекаются православные традиции, народные поверья и строгие правила Великого поста. В церкви чтят память святителя Алексия Московского и чудотворный образ Иверской Божией Матери, а в народе этот день называют Алексеем Рыбным. Рассказываем, как провести эту среду с пользой для души и тела и чего стоит остерегаться.
Что за праздник 25 февраля?
Церковное значение: Это день памяти святителя Алексия, митрополита Московского, и день празднования Иверской иконы Божией Матери (в честь перенесения её списка в Валдайский монастырь в XVII веке).Народное название: Алексей Рыбный (или просто Алексеев день). Название связано с тем, что на Руси в это время начинал хорошо клевать рыба, и святитель Алексий считался покровителем этого занятия.
Что можно и нужно делать 25 февраля.
1. Посетить храм или помолиться дома.
Поскольку 25 февраля 2026 года выпадает на первую неделю Великого поста, день предполагает особую сосредоточенность. В церкви совершаются великопостные службы и молебны Божией Матери. Дома перед образом Иверской иконы можно помолиться:
Об исцелении от болезней (душевных и телесных).О защите дома и семьи от зла. Об утешении в горе и избавлении от страха. О благополучии в браке и семейном счастье.
2. Заняться рыбалкой и приготовить рыбные блюда.
Народная традиция называет этот день Рыбным, поэтому рыбалка будет особенно удачной. Хорошей приметой считается:
Отправиться на ловлю рыбы. Чтобы улов был богатым, первую пойманную рыбу наши предки отдавали черному коту — считалось, что так можно задобрить нечистую силу и обеспечить себе защиту. В связи с выпавшим на этот день Великим постом есть рыбные блюда сегодня могут лишь те верующие, кто в этом очень нуждается (беременные, кормящие, больные).
>>> Православный календарь на Великий пост-2026.