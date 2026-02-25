Что можно и нельзя делать 25 февраля в день Иверской иконы

Отправиться на ловлю рыбы. Чтобы улов был богатым, первую пойманную рыбу наши предки отдавали черному коту — считалось, что так можно задобрить нечистую силу и обеспечить себе защиту. В связи с выпавшим на этот день Великим постом есть рыбные блюда сегодня могут лишь те верующие, кто в этом очень нуждается (беременные, кормящие, больные).