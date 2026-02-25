Ричмонд
Народный календарь. Зачем нужно «окликать» звезды 28 февраля

Православные 28 февраля чтут память одного из первых византийских епископов — апостола от семидесяти Онисима. В народе считали, что святой покровительствует овцам.

В этот день пастухи «окликали» звезды, чтобы стада давали большой приплод. Вечером крестьяне выходили во двор и давали на все четыре стороны по три поклона. После этого они произносили: «Засветись, звезда ясная, на радость миру крещеному. Ты освети, звезда ясная, огнем негасимым белояровых овец. Как по поднебесью несть числа, так бы уродилось овец более того».

Женщины в этот день заканчивали заготовку льна и шерсти на следующий год. Последний моток пряжи они выносили на улицу в темное время суток и оставляли на всю ночь, чтобы пряжа не мялась и оставалась крепкой.

Приметы погоды:

Какая погода на Онисима Овчарника, таким будет и сентябрь.

Обилие звезд на небе сулит приплод сильных и здоровых ягнят.

Если ветер дует с востока — летом будут песчаные бури.

Лисицы вдалеке лают — будет снегопад.

Именины отмечают: Арсений, Николай, Афанасий, Софья, Иван, Алексей, Петр, Михаил.