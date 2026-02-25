Народный календарь. Зачем нужно «окликать» звезды 28 февраля

В этот день пастухи «окликали» звезды, чтобы стада давали большой приплод. Вечером крестьяне выходили во двор и давали на все четыре стороны по три поклона. После этого они произносили: «Засветись, звезда ясная, на радость миру крещеному. Ты освети, звезда ясная, огнем негасимым белояровых овец. Как по поднебесью несть числа, так бы уродилось овец более того».