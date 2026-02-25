Свита «Короля»: победит ли панк-монарх царя Салтана в прокате

Догнать их будет непросто, учитывая, что для этого нужно собрать еще минимум миллиард, но видно, что релиз не собирается сбавлять обороты. У него впечатляющая средняя наработка на сеанс — больше 15 тыс. рублей, — самая большая явка в топ-10 кассы (36 зрителей на каждом показе в среднем). Наблюдая такой успех, кинотеатры не будут забирать у фильма сеансы. В прошедший уикенд их было 35% от общего числа, то есть каждый третий сеанс в стране был «Сказкой о царе Салтане». Причем волна хейта в интернете совершенно не мешает картине, а, возможно, даже помогает ей.