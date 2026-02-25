Свита «Короля»: победит ли панк-монарх царя Салтана в прокате

Длинные выходные принесли кинопрокату внушительные результаты: за уикенд продали более 2,8 млн билетов — это лучший показатель после новогодних каникул. Половина из них пришлась на «Сказку о царе Салтане» Сарика Андреасяна. Среди новинок лидируют «Красавица» и «Король и Шут. Навсегда» — они вытеснили триллер «Горничная» из топ‑3 национальной кассы, где он удерживался месяц. Подробнее об итогах уикенда — в материале «Известий».
Сарик Андреасян и «Сказка о царе Салтане».
Семейный хит по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о царе Салтане» не снижает своих показателей, в своей нише он абсолютный лидер. И обладатель первого места российской кассы. В длинные выходные «Сказка» заработала 570 млн рублей, заняв первое место с огромным отрывом от всех конкурентов. Ее общая касса по итогам почти двух недель проката составляет уже около 1,4 млрд рублей, сейчас это четвертый фильм года по совокупным сборам. Впереди — «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино».
Фото: Кинокомпания братьев АндреасянКадр из фильма «Сказка о царе Салтане».
Догнать их будет непросто, учитывая, что для этого нужно собрать еще минимум миллиард, но видно, что релиз не собирается сбавлять обороты. У него впечатляющая средняя наработка на сеанс — больше 15 тыс. рублей, — самая большая явка в топ-10 кассы (36 зрителей на каждом показе в среднем). Наблюдая такой успех, кинотеатры не будут забирать у фильма сеансы. В прошедший уикенд их было 35% от общего числа, то есть каждый третий сеанс в стране был «Сказкой о царе Салтане». Причем волна хейта в интернете совершенно не мешает картине, а, возможно, даже помогает ей.
— В данном случае работает мощный бренд фильма: «Сказка о царе Салтане» — великое произведение Александра Сергеевича Пушкина, — считает президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Несмотря на противоречивые отзывы в интернете, кинозрители хотят составить свое собственное впечатление о фильме. Плюс это зрелищное костюмное кино, которому очень идет большой экран.
«Красавица» и «Король и Шут. Навсегда» — самые успешные релизы уикенда.
Свежие фильмы, наконец-то, смогли подвинуть холдоверы, а то начинало уже казаться, что зрителям не очень хочется смотреть что-то новое. Второе место бокс-офиса — у семейного приключенческого фильма «Красавица». С момента старта он заработал 150 млн рублей, на него шел зритель чуть старше, чем на «Сказку о царе Салтане». Третье место — у панковского мюзикла «Король и Шут. Навсегда», у него 110 млн рублей, его посмотрели более 200 тыс. зрителей.
— «Красавица» — семейное кино с рейтингом 12+, «Король и Шут» работает совсем на другую, взрослую, аудиторию, рейтинг у фильма — 18+, — объясняет Ольга Зинякова. — Для своего жанра «КиШ» показывает хороший старт — этот релиз должен привлечь фанатов одноименного сериала, увидеть эту красочную и яркую фэнтезийную вселенную на большом экране — еще один стимул к походу в кино.
Фото: ПандораКадр из фильма «Красавица».
По итогам уикенда фильм «Король и Шут. Навсегда» стал самым успешным взрослым релизом в кинопрокате. Этот кейс показал, как привлечь в кинотеатры аудиторию онлайн‑сериалов — зрителей, которые обычно предпочитают смотреть контент дома, бесплатно и без регистрации. Успех может закрепиться за счет «сарафанного радио»: миллионы фанатов сериала пойдут на фильм по рекомендациям знакомых. Ключевое условие — кинотеатры должны сохранять количество сеансов, не сокращая их на следующих неделях проката.
«Горничная» заняла четвертое место в прокате: за уикенд фильм собрал 74 млн рублей, а общие сборы достигли почти 1,3 млрд рублей. Картина уже больше месяца остается в числе суперхитов — при этом «Сказка о царе Салтане» после второго уикенда обошла ее по сборам. Тем не менее наработка на сеанс у «Горничной» сейчас сопоставима с показателями «Сказки». «Радует, что триллер с Амандой Сайфред и Сидни Суини спустя почти два месяца проката не сбавляет оборотов, каждую неделю сборы держатся на высоком уровне», — говорит о «Горничной» Ольга Зинякова.
Фото: EurimagesКадр из фильма «Горничная».
На пятом месте российского бокс‑офиса — мелодрама «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» с кассовыми сборами 28 млн рублей. При этом ее наработка на сеанс (среднее количество присутствовавших зрителей) выше, чем у «Горничной». А вот «Чебурашка 2» рискует покинуть топ‑10: на этот раз картина оказалась на девятом месте с 25 млн рублей сборов. Зато общие сборы фильма перешагнули важный рубеж — 6 млрд рублей. Благодаря этому он займет второе место по кассовым сборам за всю историю российского проката. Лидером остается первый «Чебурашка».