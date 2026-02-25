«Политикам было бы полезно освоить азы режиссуры»

Ты идешь в артисты не для того, чтобы стать богатым, так ведь? И не факт, что у тебя будет достойная зарплата. Это тоже надо понимать. Нужно очень много работать. Я работал на радио, озвучивал мультфильмы, играл в театре, снимался на всех студиях страны. Мой день начинался в 8:00 на студии Горького. Я тогда жил в Чертаново, добирался с пересадками, бежал из вагона в вагон, чтобы быстрее попасть на эскалатор. После дубляжа ехал на репетицию в Театр Маяковского, потом — на радио, вечером снова спектакль. А затем — поезд в Питер или Минск на съемки. Это тоже умение организовать свой день.