«Политикам было бы полезно освоить азы режиссуры»

В театре, как и в спорте, случайных побед не бывает, поэтому дисциплина играет ключевое значение, считает народный артист России, художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов. Уже много лет он встает в шесть утра, делает 100 отжиманий и приступает к основным обязанностям — будь то работа в Московской городской Думе или на сцене. В преддверии 75-летнего юбилея режиссер рассказал «Известиям» о ремонте Прогресс Сцены Армена Джигарханяна, окупаемости спектаклей в Театре сатиры и введении дресс-кода в учреждениях культуры.
«Могу раз 100 отжаться, прокрутить колесо».
— Наблюдая за вашей деятельностью, невозможно не заметить, что вы невероятно активны. Хотя приближается 75-летний юбилей. Откуда черпаете энергию?
— Я всегда много работал. В этом смысле я счастливый человек, потому что занимаюсь почти исключительно тем, что считаю важным и необходимым именно сейчас. Мне хочется очень многое успеть, поэтому находятся и силы, и резервы. В детстве я много занимался спортом, рано начал сниматься в кино. Тогда понял, что такое работа, и усвоил простую истину: без труда не вытащишь и рыбки из пруда.
Фото: пресс-служба Театра СатирыСпектакль «Мастер и Маргарита. История любви».
— Вы занимались карате. У вас черный пояс, если я не ошибаюсь?
— Да, у меня черный пояс по карате, шестой дан. Я мастер спорта по легкой атлетике, кандидат в мастера по конному спорту и авторалли.
— Вы прекрасно знаете, что такое дисциплина. Как это отражается на работе с коллективом? Насколько вы требовательны к сотрудникам?
— Я очень люблю порядок. К сожалению, мои помощники не всегда также пунктуальны, как я. Но без дисциплины в театре работать невозможно. Конечно, артисты, репетиции, спектакли — это ненормированный рабочий день, все устают. Но без организации труда ничего не получается, особенно в кино.
Когда я возглавил Первое творческое объединение на киностудии Горького, Станислав Иванович Ростоцкий передал его мне как художественному руководителю — он уходил снимать картину. И когда я сам снимаю или снимаюсь, мне необходим очень четкий порядок. Этому, в принципе, и учит режиссура: начиная работу, ты должен представлять каждый кадр и понимать, зачем ты это делаешь и к какому результату идешь. Это сильно дисциплинирует. Думаю, многим политикам тоже было бы полезно освоить азы режиссуры.
Фото: «Новый Диск’Кадр из фильма “Вам и не снилось”.
Я с детства был организованным. В шестом, седьмом и восьмом классах у меня были съемки в двух фильмах. После них я приезжал домой и садился за письменный стол. Родители с сестрой ложились спать, а я включал лампу и начинал заниматься. Мне приносили задания, которые нужно было выполнить. В школу я ходил в основном по субботам, поэтому к этому дню должен был сделать все, что мне передавали. Так я научился заниматься самостоятельно и пользуюсь этим навыком до сих пор.
Ну и спорт, конечно, закаляет человека, приучает к дисциплине и стремлению к результату. Сейчас я каждый день встаю в шесть утра, независимо от того, во сколько лег. Тренировки уже не такие интенсивные, хоть я и являюсь президентом Московской ассоциации боевых искусств по всестилевому карате. У нас 32 секции в Москве, включая секцию в Администрации Президента. Зарядку делаю ежедневно, пусть и небольшую: могу раз 100 отжаться, прокрутить колесо.
Фото: РИА Новости/Илья ПиталевАктеры Евгений Герасимов в роли Вукола Чугунова и Елена Зазхарова в роли Меропии Мурзавецкой в сцене из спектакля «Волки и Овцы».
— Полноценные тренировки тоже остаются в вашем расписании?
— Не всегда. Сейчас я больше времени уделяю основной работе, и это естественно. Я депутат Московской городской Думы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям. У нас много приемов населения, круглых столов, заседаний. Я очень люблю эту работу и считаю ее для себя главной, а творчество — это скорее хобби.
— Как же вы отдыхаете?
— Иногда получается. Раньше я всегда старался проводить субботу и воскресенье с семьей. Зимой — лыжи, катание с внуками, снегоходы, зимняя рыбалка. Очень люблю загород. Летом — плавание, походы за грибами, рыбалка, иногда охота.
«До моего прихода трубы прорвало, и театр фактически встал».
— Вы возглавляете Театр сатиры неполные два года. Как прошла притирка с труппой? Удалось ли достичь целей, которые вы ставили в начале?
— Главная задача была в наращивании репертуара. Спектаклей, которые шли с полными аншлагами, было немного. Все же знают, что на премии и на жизнь артистов театр должен зарабатывать сам. Сложности возникли и из-за объединения Театра сатиры с Прогресс Сценой Армена Джигарханяна. Труппа стала большой, а сама Прогресс Сцена сейчас на ремонте. В последние годы там, к сожалению, шли по три спектакля в месяц — это было нерентабельно. Нерентабельным был и наш Чердак, другими словами — Малая сцена.
В Театре сатиры две площадки: большая сцена почти на 1200 мест и Чердак на 100−140 мест. Большинство спектаклей Чердака раньше не окупались, и труппа жила за счет основной сцены. Очень непросто сделать так, чтобы все играли, получали желаемые роли и достойные зарплаты. Поэтому мы сделали большое количество премьер, которые сейчас идут с аншлагами. В прошлом сезоне — 12 спектаклей, в этом — уже больше шести.
Фото: пресс-служба Театра СатирыСпектакль «Доходное место».
Сейчас, правда, вмешался мой юбилей. Я готовлюсь: одна премьера уже состоялась — «На бойком месте», правда, без меня. Там я играю в дубле с замечательным артистом Игорем Лагутиным. Еще идет работа над «Невиновным» — пьесу принес Игорь Миркурбанов, мы репетируем и будем играть 25 и 26 февраля.
Роли большие, текста очень много. 20 февраля я играл «Доходное место», 21-го — «Мастера и Маргариту», 22-го — «Волки и овцы», 23-го — премьера «На бойком месте», 24-го — прогон «Невиновного». А отмечать юбилей буду 28 февраля спектаклем «Свадьба Кречинского» — яркой постановкой, которая идет с аншлагами.
— Раз уж заговорили о «Невиновном»: вы сами пригласили Игоря Миркурбанова в театр или это была его инициатива?
— Он сам пришел и сказал: «Хочу предложить к твоему юбилею поставить этот спектакль». Там по сюжету есть очень яркое событие, не буду раскрывать какое. Это будет детектив с юмором. У Игоря очень выразительная режиссура, думаю, спектакль станет неожиданным и заметным событием в театральной жизни.
Фото: пресс-служба Театра СатирыСпектакль «Свадьба Кречинского».
— Он ведь не только режиссер, но и композитор спектакля?
— Да, он очень разносторонний человек, хорошо образован музыкально. Уверен, музыкальное сопровождение тоже произведет сильное впечатление.
— Вы уже упомянули Прогресс Сцену Армена Джигарханяна. В каком она сейчас состоянии и когда откроется?
— Вероятнее всего, не раньше 2028 года. Сейчас там идет капитальный ремонт. Обновление самой сцены еще впереди — больше 20 лет там практически ничего не делалось.
— Вплоть до замены труб?
— Да. Через театр проходило отопление в близлежащие дома. До моего прихода трубы прорвало, и театр фактически встал. Потом мы их починили.
— Когда предыдущий руководитель Сергей Газаров переименовал Театр Армена Джигарханяна в Прогресс Сцену, это вызвало неоднозначную реакцию. У вас не было мыслей изменить название или сделать филиал Театра сатиры?
— Название и сейчас звучит как Прогресс Сцена Армена Джигарханяна. В нем сохраняется и связь с прежним кинотеатром, и память об Армене Борисовиче. Пока так.
«Подумайте, действительно ли вам это нужно?».
— Еще одна горячая тема — ситуация вокруг Школы-студии МХАТ. Кого вы видите на посту ректора?
— Станиславского (смеется). Это особая кухня. Когда я учился, существовало соперничество между школами, но сейчас все перемешалось. Александр Калягин, например, окончил Щукинское училище, а работал в МХТ. Таких примеров много. Константин Райкин учился в Щукинском, а преподавал в Школе-студии МХАТ.
Фото: пресс-служба Театра СатирыСпектакль «Маленький Принц».
Здесь важна личность. Я не хочу никому ничего советовать — есть люди, которые за это отвечают, и они найдут достойную кандидатуру. В общем, искусство и театр — это особая атмосфера. Создать хорошую — это непросто. Поэтому они найдут ректора, и это будет, наверняка, интересный и талантливый человек. А если нет, общество это поправит.
— Есть мнение, что уровень актерского образования сейчас оставляет желать лучшего. При этом каждый год разные вузы выпускают несколько сотен новоиспеченных артистов. Что вы думаете по этому поводу?
— Выпуск на выпуск не приходится. Талантливые молодые люди появляются всегда. В Театре сатиры, например, много выпускников Щукинского училища — прекрасные артисты. Хотя, действительно, сейчас огромное количество вузов готовят актеров, хотя раньше они этим не занималось.
Необязательно ведь становиться звездой. Важно, чтобы человек был образован, знал Достоевского и Тургенева, умел говорить, двигаться, вести себя. Кто-то пойдет на телевидение, кто-то в другую сферу. Когда я поступал, у нас на курсе было 16 человек, и курс был один.
Когда я смотрю дипломные спектакли, вижу много талантливых ребят. Часто бываю во ВГИКе — там интересные выпускные работы. Я и сам сейчас преподаю. В свое время Иосиф Кобзон уговаривал меня преподавать в его университете, но времени не было. После его ухода супруга Нелли попросила меня все-таки попробовать. Я уделяю этому немного времени, но слежу за экзаменами, за процессом. Пригласил педагогов из Щукинского училища — они закладывают базу.
Фото: ВС трейдКадр из фильма «Гостья из будущего».
Я всегда говорю студентам на экзаменах: «Подумайте, действительно ли вам это нужно?». Сейчас огромный поток сериалов и фильмов, молодые люди смотрят на экран и думают: «А чем я хуже?» Есть удачные постановки, но чаще роли однотипные, артисты не растут, используют один и тот же штамп.
Ты идешь в артисты не для того, чтобы стать богатым, так ведь? И не факт, что у тебя будет достойная зарплата. Это тоже надо понимать. Нужно очень много работать. Я работал на радио, озвучивал мультфильмы, играл в театре, снимался на всех студиях страны. Мой день начинался в 8:00 на студии Горького. Я тогда жил в Чертаново, добирался с пересадками, бежал из вагона в вагон, чтобы быстрее попасть на эскалатор. После дубляжа ехал на репетицию в Театр Маяковского, потом — на радио, вечером снова спектакль. А затем — поезд в Питер или Минск на съемки. Это тоже умение организовать свой день.
«Дресс-код вводить точно не будем».
— А как вы относитесь к дресс-коду в театре?
— За все это время в Театре сатиры я не видел зрителей в шлепках. Театр сам по себе дисциплинирует. Если на сцене артисты выходят в джинсах и кедах, почему зритель не может прийти также? Но я не видел у нас ни неряшливо одетых людей, ни откровенно небрежных. Мы дресс-код вводить точно не будем. Возможно, в Большом театре это было бы уместно. Поживем — увидим.
Прежде всего — это вопрос внутренней культуры. К нам приходят люди разного возраста, в том числе пожилые. Не все могут позволить себе дресс-код. Главное — аккуратность и опрятность. Не каждый в состоянии купить и дорогие билеты. Если кто-то продает их за 35−50 или 100 тыс. рублей, они могут прописывать дресс-код — это их право.
— Кстати, о ценах. На «Кабалу святош» билеты доходят до 45 тыс. рублей, на «Без свидетелей» — до 93 тыс. у перекупщиков. Как с этим бороться? Вроде уже и паспортную систему ввели в московских учреждениях, даже в некоторых федеральных театрах.
— У нас достаточно гибкая ценовая политика. Я считаю, что театр должен быть доступным. У нас есть дорогие билеты, но это 5−6 тыс. рублей. Если спектакль затратный, цена может доходить до 10−12 тыс. рублей. На Чердаке, на Малой сцене, которая стала очень популярной, иногда поднимаем цену до 12−14 тысяч. Мест немного, но их покупают. До моего прихода максимальная цена там была 3 тыс. рублей. Это говорит об интересе. Чердак стал приносить прибыль. Как художественный руководитель я обязан об этом думать.
Фото: пресс-служба Театра СатирыСпектакль Мольер.
У нас зал на 1200 мест, поэтому зрители с разными возможностями могут выбрать билеты по разной цене. 28 февраля у нас идет «Свадьба Кречинского» — спектакль давно окупился и, по-моему, заработал около 46 млн. Это важно, чтобы платить артистам зарплаты и премии.
— В вашем репертуаре много классики — и русской, и зарубежной. По вашим наблюдениям, чего сейчас больше хочет зритель: смеяться, плакать, размышлять?
— Придя в театр, зритель хочет получить удовольствие. Спектакли с юмором, конечно, очень притягательны. Людям важно сопереживать артистам, проживать с ними судьбы и ситуации, но уходить из театра все-таки с хорошим настроением.