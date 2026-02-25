Перед обращением Трампа в Вашингтоне сел самолёт Судного дня США

В 9:20 по местному времени (18:20 мск) с базы Барксдейл в Луизиане поднялся в воздух Boeing E-4B Nightwatch. Почти 3,5 часа спустя он приземлился на авиабазе Эндрюс — главном военном аэродроме в пригороде Вашингтона (в 24 км от столицы), который также служит для перелетов президента Трампа.