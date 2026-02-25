Перед обращением Трампа в Вашингтоне сел самолёт Судного дня США

Самолет Судного дня ВВС США совершил посадку в Вашингтоне непосредственно перед выступлением Дональда Трампа перед Конгрессом. Разница во времени между прибытием борта и началом обращения составила несколько часов.
В 9:20 по местному времени (18:20 мск) с базы Барксдейл в Луизиане поднялся в воздух Boeing E-4B Nightwatch. Почти 3,5 часа спустя он приземлился на авиабазе Эндрюс — главном военном аэродроме в пригороде Вашингтона (в 24 км от столицы), который также служит для перелетов президента Трампа.
Трамп выступит с ежегодным посланием к Конгрессу во вторник в 21:00 по местному времени (5:00 мск среды). Речь пойдет о положении дел в стране и планах администрации.
Немногим ранее президент США обсудил с членами Конгресса ужесточение санкций против России. Позднее в США приняли решение о расширении санкционного списка против Москвы, в него внесли трех россиян и юрлица.