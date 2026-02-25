В ГД призвали пояснить причины блокировок «Госуслуг» после жалоб на уборку снега

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой пояснить причину временной блокировки «Госуслуг» после жалоб граждан на ненадлежащую уборку снега и работу управляющих компаний. Документ есть в распоряжении ТАСС.
По словам депутатов, в СМИ опубликованы сведения о случаях блокировки учетных записей граждан на портале «Госуслуги» после подачи ими жалоб на деятельность управляющей организации «Жилищник». Подобные сообщения вызывают справедливую обеспокоенность граждан, поскольку «Госуслуги» являются ключевым каналом доступа к государственным и муниципальным услугам, считают парламентарии. Кроме того, если у граждан формируется ощущение, что за жалобы на управляющие организации или плохую уборку снега наказывают ограничением доступа к «Госуслугам», это снижает доверие к цифровым государственным сервисам, считают авторы запроса.
«Просим вас поручить профильным подразделениям Минцифры России организовать проверку информации о временных блокировках учетных записей на портале “Госуслуги” после жалоб граждан на ненадлежащую уборку снега и работу управляющих организаций, а также по итогам проверки представить разъяснения о причинах, правовых основаниях и порядке применения таких ограничений и мерах, исключающих повторение подобных ситуаций», — сказано в письме.