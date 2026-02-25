В ГД призвали пояснить причины блокировок «Госуслуг» после жалоб на уборку снега

По словам депутатов, в СМИ опубликованы сведения о случаях блокировки учетных записей граждан на портале «Госуслуги» после подачи ими жалоб на деятельность управляющей организации «Жилищник». Подобные сообщения вызывают справедливую обеспокоенность граждан, поскольку «Госуслуги» являются ключевым каналом доступа к государственным и муниципальным услугам, считают парламентарии. Кроме того, если у граждан формируется ощущение, что за жалобы на управляющие организации или плохую уборку снега наказывают ограничением доступа к «Госуслугам», это снижает доверие к цифровым государственным сервисам, считают авторы запроса.