Онкобольные в Калининграде столкнулись с дефицитом препаратов

20 февраля 2026 года министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев подписал письмо о необходимости организации совместных аукционов на поставку онкологических препаратов в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ. Речь идёт о централизации закупок в условиях дефицита отдельных позиций.
При этом, как отмечается, на момент публикации документа представители медицинских организаций не могли разъяснить порядок формирования заявок, сроки проведения торгов и механизмы распределения поставок. Врачи подчёркивают, что в онкологии даже задержка лечения на несколько недель может иметь серьёзные клинические последствия.
Сообщается, что сложности возникли, в том числе, с препаратами платиновой группы. В неё входят цисплатин, карбоплатин, оксалиплатин, недаплатин, гептаплатин и лобаплатин. По данным профильных ведомств, в ноябре 2025 года и январе 2026 года проходили совещания с участием Минздрава, Минпромторга и ФАС. Кроме того, предельные отпускные цены на карбоплатин были перерегистрированы приказом Минздрава России от 19 января 2026 года.
Ситуация с лекарственным обеспечением остаётся на контроле профильных структур. Пациенты и медики рассчитывают на оперативное урегулирование вопросов закупок и восстановления стабильных поставок жизненно необходимых препаратов.