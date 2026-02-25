Онкобольные в Калининграде столкнулись с дефицитом препаратов

Сообщается, что сложности возникли, в том числе, с препаратами платиновой группы. В неё входят цисплатин, карбоплатин, оксалиплатин, недаплатин, гептаплатин и лобаплатин. По данным профильных ведомств, в ноябре 2025 года и январе 2026 года проходили совещания с участием Минздрава, Минпромторга и ФАС. Кроме того, предельные отпускные цены на карбоплатин были перерегистрированы приказом Минздрава России от 19 января 2026 года.