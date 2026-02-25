Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко сообщил, кому нужно привиться от клещевого энцефалита в первую очередь

Вакцинироваться необходимо людям, которые работают в лесах и садах, а также тем, кто любит там гулять, сообщил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Вакцинироваться от клещевого энцефалита прежде всего необходимо людям, которые работают в лесах и садах, а также тем, кто любит гулять в лесах и полях. Об этом сообщил ТАСС академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«От клещевого энцефалита мы вакцинируем людей, которые работают непосредственно в лесу, в садах. Но то, что москвичи сейчас понимают опасность и делают прививки, это хорошо», — сказал Онищенко.

Он отметил, что, если люди ходят гулять в лес или в дикие поля, то опасность укуса клеща сохраняется, так что им тоже стоит прививаться. Если же человек живет на ухоженном участке, где ведется наблюдение за насекомыми, то вакцинироваться ему не обязательно.