В ПЦУ намерены переименовать русского богатыря Илью Муромца: подробности

В раскольнической ПЦУ заявили о намерениях переименовать богатыря Илью Муромца, мощи которого хранятся в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщил глава раскольнической церкви Епифаний.
Во время осмотра останков святых представителями Минкультуры и ПЦУ Епифаний предложил переименовать Илью Муромца. По его мнению, святого следует называть «Муровец» или «Муромлянин».
Спустя почти три года Ближние пещеры Киево-Печерской лавры снова станут доступны для посещения. Как заявила министр культуры Татьяна Бережная, доступ откроют с 25 февраля, но в «контролируемом режиме». Во вторник пещеры уже осмотрели Бережная и Епифаний.
По данным телеканала ТСН, в пещерах все церковнославянские таблички заменили украиноязычными: у входа и в лабиринтах.
Немногим ранее украинское Министерство культуры сообщило, что два корпуса Киево-Печерской лавры были переданы в безвозмездное пользование раскольнической ПЦУ.