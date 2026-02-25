В ПЦУ намерены переименовать русского богатыря Илью Муромца: подробности

Спустя почти три года Ближние пещеры Киево-Печерской лавры снова станут доступны для посещения. Как заявила министр культуры Татьяна Бережная, доступ откроют с 25 февраля, но в «контролируемом режиме». Во вторник пещеры уже осмотрели Бережная и Епифаний.