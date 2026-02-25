С 25 февраля появятся новые факторы влияния на рубль. Каким будет курс доллара на следующей неделе

— Мы видим, что фундаментальная картина меняется: сокращение профицита торгового баланса (в январе он упал до многолетних минимумов) — это тот самый звоночек, который многие предпочитают не замечать на фоне геополитических надежд. Главное событие предстоящей недели, на мой взгляд, — это не столько внутренние выплаты, сколько публикация блока макростатистики в среду и сигналы из-за океана. 25 февраля Росстат даст цифры по промпроизводству за январь. Если они совпадут с прогнозами (около 3,7% роста), рынок получит подтверждение: экономика работает стабильно, без сбоев. Это успокоит тех, кто ждёт второй волны кризиса, — отметил Денис Астафьев.