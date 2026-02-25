Дебютант ММА Синещук сломал ногу, празднуя победу на турнире в Краснодаре

На турнире «Южный Рубеж» в Краснодаре дебютант ММА Александр Синещук ярко ворвался в клетку — и так же ярко из неё вышел. Спортсмен одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Раулем Уазировым, но уже через несколько секунд оказался на настиле с тяжёлой травмой.