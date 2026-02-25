Евгений Герасимов: Времени хватает на все

— Пока я целиком посвящаю свою жизнь театру, так как многое предстоит сделать в Театре сатиры. Я ни от чего не отказываюсь. Если жизнь выведет меня на постановку, можно будет и поставить. В качестве режиссера в свое время я снимал художественно-телевизионный фильм «Савва» о Савве Мамонтове. Я занимался законом о меценатстве, и мне поступила просьба помочь снять такое кино. В итоге так получилось, что и сам снял, и снялся в этом фильме. Были и другие работы. Ситуация складывалась так, что мне удалось поснимать. А вообще я профессиональный депутат, и это основная моя работа.