Евгений Герасимов: Времени хватает на все

25 февраля депутату Московской городской думы, художественному руководителю Московского академического театра сатиры, народному артисту РФ Евгению Герасимову исполняется 75 лет. «Вечерняя Москва» побеседовала с юбиляром.
— Евгений Владимирович, вы депутат Мосгордумы, художественный руководитель Театра сатиры, занимаетесь общественной деятельностью. Как удается все успевать?
— Мне вполне хватает того времени, которое у меня есть, чтобы заниматься общественной работой, руководить театром, играть в театре. Я очень организованный человек.
— Как вы считаете, зачем прежде всего сегодня идет в театр зритель? И какого зрителя вы хотели бы видеть в театре?
— Я хочу видеть разного зрителя. У нас разножанровые спектакли. Хочется, чтобы зрители разных возрастов имели возможность подобрать для себя спектакли по душе. Зритель в основном, я думаю, идет за впечатлениями, получить удовольствие, разрядиться. Идет на что-то веселое, современное, классическое, ведь классика настолько современна! У нас в театре зритель очень любит Островского и ходит «на Островского» с удовольствием.
Жанры могут быть разные. Главное, чтобы спектакли были талантливо сделаны. Зритель ходит и на глубокие, серьезные постановки. Меня радует, что на многих спектаклях я вижу в зале зрителей разных возрастов. Конечно, хочется, чтобы театр любила молодежь, и, кстати, в последнее время она потянулась на наши новые постановки.
— В Москве много делается для приобщения людей к активному образу жизни. А вы занимаетесь спортом?
— Я мастер спорта по легкой атлетике, кандидат по конному спорту и авторалли, у меня черный пояс по карате. Я являюсь президентом Московской ассоциации боевых искусств по всестилевому карате. Конечно, сейчас я не в полной мере, как раньше, занимаюсь спортом. Но, по крайней мере, каждое утро — а встаю я в шесть часов — зарядку делаю обязательно.
— Что вы считаете своими главными достижениями?
— Мне кажется, что мое главное достижение — это очень хорошие и талантливые дети. А еще у меня замечательные внуки растут.
— А есть ли у вас мечта, которая может стать достижимой целью?
— У меня много направлений интересов в жизни, и каждое из них я считаю важным. Хочу, чтобы мир во всем мире был и все были здоровы, но не всегда это получается. Хочу, чтобы залы всегда были полными, и зрители уходили со спектакля радостные, с улыбкой, попереживав вместе с героями спектакля, получили наслаждение, удовольствие и веру в будущее, в то, что все у них будет хорошо.
— У вас сейчас множество направлений деятельности. А есть ли в планах поработать в качестве кинорежиссера?
— Пока я целиком посвящаю свою жизнь театру, так как многое предстоит сделать в Театре сатиры. Я ни от чего не отказываюсь. Если жизнь выведет меня на постановку, можно будет и поставить. В качестве режиссера в свое время я снимал художественно-телевизионный фильм «Савва» о Савве Мамонтове. Я занимался законом о меценатстве, и мне поступила просьба помочь снять такое кино. В итоге так получилось, что и сам снял, и снялся в этом фильме. Были и другие работы. Ситуация складывалась так, что мне удалось поснимать. А вообще я профессиональный депутат, и это основная моя работа.
ДОСЬЕ.
Евгений Владимирович Герасимов родился 25 февраля 1951 года в Москве. В 1972 году окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина. Почетный кинематографист России, лауреат премии Ленинского комсомола. До избрания в Московскую городскую думу работал кинорежиссером, актером Центральной киностудии и детских, и юношеских фильмов имени М. Горького. Депутат Мосгордумы третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого созывов. В 2024 году вновь избран депутатом Мосгордумы. Имеет государственные награды.