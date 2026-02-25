Ричмонд
Трамп обратится к нации 25 февраля, выступление продлится более двух часов

Обращение Трампа к нации может продлиться от 2,5 до 3 часов.

Источник: Комсомольская правда

Выступление президента США Дональда Трампа с обращением к нации 25 февраля может занять более 2 часов. Об этом сообщила журналистка PBS Лиза Дежарден, ссылаясь на источники среди республиканцев.

«Послание о положении страны (SOTU) будет длиться более 2 часов… Один из них сообщил, что им сказали о 2,5−3 часах (!!), хотя это верхняя граница и может быть попыткой “обратного сглаза”, — сообщила Дежарден.

Как уточнил другой собеседник, выступление, вероятно, продлится от 2,5 до 3 часов.

Накануне самолет Судного дня ВВС США сел в Вашингтоне перед выступлением Дональда Трампа перед Конгрессом.

В декабре 2025 года Трамп выступил с речью к гражданам США. Однако тогда президент США ни разу не упомянул конфликт на Украине и обострение ситуации вокруг Венесуэлы. Не обошлось и без многократного повтора мантры о могуществе Америки.

