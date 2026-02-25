«Обломались»: Бородина ответила, почему супруг «сбежал» со съемок реалити-шоу

Телеведущая Ксения Бородина ответила подписчикам в соцсети, почему ее муж Николай Сердюков «сбежал» со съемок проекта «Мастер игры» в Марокко.
5 февраля СМИ сообщили, что супруг знаменитости спешно покинул реалити-шоу, так как узнал о необходимости работать с ее бывшим мужем Курбаном Омаровым.
По словам Бородиной, Сердюков предупредил организаторов, что отказывается от участия, и его решение никак не повлияло на съемочный процесс. Он уехал с площадки за свой счет.
Также звезда обвинила телеканал ТНТ в попытке «грязно похайповать на ее фамилии», а муж, по ее мнению, поступил правильно. Таким образом он избежал последующих скандалов — «так поступает семья».
— Семья не только защищает свои границы, но и воспитывает чувство ответственности и понимание, что уважение важнее эпатажа! Именно поэтому настоящая семья отказывается от грязного хайпа. Для нас важнее честь и спокойствие, чем сиюминутная слава! — высказалась Бородина.
Она добавила, что после этого инцидента с ней связывалась директор канала Тина Канделаки и сообщила, что не была осведомлена о происходящем.
— Снимает не только один продакшн, их много — и кому что там в голову придет, трудно угадать! Поняли, что я отказалась ездить на реалити, решили замутить движуху грязную и обломались, — заявила телеведущая.
Ксения Бородина живет в аду из-за того, что вышла замуж за Николая Сердюкова. Такое мнение выразил журналист Отар Кушанашвили в новом выпуске авторского шоу «Каково?!». Он признался, что любит ее «по-своему».