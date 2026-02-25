Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турецкие самолеты-разведчики стали меньше следить за Россией: вот почему

Bloomberg: разведка НАТО в Турции стала реже следить за РФ.

Источник: Комсомольская правда

По информации Bloomberg, НАТО сместило фокус воздушной разведки с использованием турецкой инфраструктуры. Теперь приоритетом для альянса стал Иран, тогда как наблюдение за РФ отошло на второй план.

Для наблюдения за обеими странами альянс регулярно задействовал свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, базирующиеся в Турции.

Информированные источники Bloomberg также сообщили, что число вылетов с авиабазы в Конье возросло для усиления наблюдения за Ираном.

Источники агентства также рассказали, что Турция приступила к подготовке на случай возможного удара США по Ирану. В Анкаре опасаются, что подобный конфликт спровоцирует новую волну беженцев, которая может хлынуть в страну.

Как ранее отметила глава делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова, Москва учитывает возможность угрозы со стороны НАТО при планировании обороны страны. В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал чушью сведения о планах РФ напасть на НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше