Турецкие самолеты-разведчики стали меньше следить за Россией: вот почему

Для наблюдения за обеими странами альянс регулярно задействовал свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, базирующиеся в Турции.
Информированные источники Bloomberg также сообщили, что число вылетов с авиабазы в Конье возросло для усиления наблюдения за Ираном.
Источники агентства также рассказали, что Турция приступила к подготовке на случай возможного удара США по Ирану. В Анкаре опасаются, что подобный конфликт спровоцирует новую волну беженцев, которая может хлынуть в страну.
Как ранее отметила глава делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова, Москва учитывает возможность угрозы со стороны НАТО при планировании обороны страны. В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал чушью сведения о планах РФ напасть на НАТО.