«Карабах» уступил «Ньюкаслу» в плей-офф ЛЧ со счетом 3:9 после двух матчей

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Азербайджанский «Карабах» в гостях со счетом 2:3 уступил английскому «Ньюкаслу» в ответном матче за выход в ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
В составе победителей голы забили Сандро Тонали (4-я минута), Жоэлинтон (6) и Свен Ботман (52). У «Карабаха» отличились Камило Дуран (51) и Элвин Джафаргулиев (57). На 57-й минуте пенальти не реализовал полузащитник «Карабаха» Марко Янкович.
Первая игра завершилась со счетом 6:1 в пользу «Ньюкасла». «Карабах» является первой и единственной командой из Азербайджана, преодолевший общий этап Лиги чемпионов. На общем этапе текущего сезона азербайджанская команда заняла 22-е место, набрав 10 очков. «Ньюкасл», набравший 14 очков, финишировал 12-м.
Соперник «Ньюкасла» по ⅛ финала определится позднее.
В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов. Финал текущего розыгрыша турнира пройдет 30 мая в Будапеште.