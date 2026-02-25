Ричмонд
Зеленский заявил, что впервые слышит о планах США закончить конфликт к июлю

Зеленский заявил, что сообщения о плане президента США Дональда Трампа завершить украинский конфликт «к 4 июля» являются для него новой информацией.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский заявил, что сообщения о плане президента Соединённых Штатов Дональда Трампа завершить украинский конфликт «к 4 июля» являются для него новой информацией, сообщает РИА Новости.

При этом Зеленский согласился с этими намерениями.

«Я могу только поддержать, если об этом сказал президент США. Для меня это новая информация», — цитирует агентство высказывание Зеленского.

По данным Bloomberg, американская сторона хотела бы добиться достижения договорённости по урегулированию на Украине до 4 июля, когда в США празднуют День независимости.

По информации американского издания The Wall Street Journal, Зеленский приказал разработать план вооружённого конфликта на три года.

Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты хотят закончить украинский конфликт. По данным журналистов, он планирует устроить большую церемонию с одновременным подписанием всех документов по урегулированию конфликта на Украине.

