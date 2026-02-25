На северо-западе Белоруссии продается деревня Веселуха

«В продаже целая деревня на три двора в живописнейшем уединенном месте, частная собственность. Тридцать тысяч белорусских рублей, или примерно 10 524 доллара», — указано в объявлении.
Веселуха расположена примерно в пяти километрах от райцентра — города Поставы, а также в двух десятках километрах от литовской границы. В находящейся в живописном месте на опушке леса рядом с рекой деревне к настоящему времени осталось всего три неиспользуемых строения. На территории продаваемого участка обустроен колодец, подведено электричество. Канализация отсутствует, отопление печное.
По информации издания «Сельская газета», ранее дома и участок в Веселухе были приобретены у частных лиц для создания агроусадьбы. Не сумев реализовать проект, новый собственник решил продать недвижимость.
В Юньковском сельсовете, в состав которого входит Веселуха, активно реализуется республиканская программа по работе с пустующим жильем. В настоящее время на продажу по цене в одну базовую величину — 45 белорусских рублей, что эквивалентно примерно 1,2 тысячи российских рублей, или 15,8 доллара по курсу Национального банка, — выставлены три дома в двух деревнях. С начала года таким образом были проданы два дома. В 2025 году на территории сельсовета были снесены три дома, признанные судом пустующими, четыре объекта недвижимости были проданы новым владельцам. Покупателями во всех случаях стали граждане Белоруссии.