На северо-западе Белоруссии продается деревня Веселуха

МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Несостоявшийся владелец агроусадьбы продает деревню Веселуха на северо-западе Белоруссии, недалеко от границы с Литвой, выяснило РИА Новости, изучив данные порталов по продаже недвижимости.

Источник: © РИА Новости

«В продаже целая деревня на три двора в живописнейшем уединенном месте, частная собственность. Тридцать тысяч белорусских рублей, или примерно 10 524 доллара», — указано в объявлении.

Веселуха расположена примерно в пяти километрах от райцентра — города Поставы, а также в двух десятках километрах от литовской границы. В находящейся в живописном месте на опушке леса рядом с рекой деревне к настоящему времени осталось всего три неиспользуемых строения. На территории продаваемого участка обустроен колодец, подведено электричество. Канализация отсутствует, отопление печное.

По информации издания «Сельская газета», ранее дома и участок в Веселухе были приобретены у частных лиц для создания агроусадьбы. Не сумев реализовать проект, новый собственник решил продать недвижимость.

В Юньковском сельсовете, в состав которого входит Веселуха, активно реализуется республиканская программа по работе с пустующим жильем. В настоящее время на продажу по цене в одну базовую величину — 45 белорусских рублей, что эквивалентно примерно 1,2 тысячи российских рублей, или 15,8 доллара по курсу Национального банка, — выставлены три дома в двух деревнях. С начала года таким образом были проданы два дома. В 2025 году на территории сельсовета были снесены три дома, признанные судом пустующими, четыре объекта недвижимости были проданы новым владельцам. Покупателями во всех случаях стали граждане Белоруссии.