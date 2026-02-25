«Гололед припорошит снегом»: какой будет погода в Иркутске 25 февраля 2026 года

Погода в Иркутске 25 февраля 2026 года не станет для сибиряков сюрпризом. Конец зимы пока не собирается радовать горожан долгожданной оттепелью.
Температура воздуха в Иркутске 25 февраля 2026.
По прогнозу синоптиков в городе ожидается до −16…-18 градусов. Ночью столбик термометра опустится до −21…-23 градусов.
Осадки в Иркутске 25 февраля 2026.
Ночью в областном центре пройдет небольшой снег. А вот днем будет облачно и без осадков. Ветер будет буть северо-западный со скоростью 5−10 м/с.
Какой будет погода в Иркутской области 25 февраля 2026.
— Ночью в северных районах Приангарья пройдет снег. Местами порывы северо-западного ветра могут усилиться до 14 м/с, — объяснили в региональном Гидрометцентре.
Ночью будет очень холодно −27…-32 градусов. А если небо прояснится, то готовьтесь к настоящим морозам до −35…-40. На юге около −18…-23 ночью. Днем немного потеплеет до −15…-20. На Байкале 25 февраля будет ветрено — порывы ветра 15−20 м/с. Ночью похолодает до −36 градусов. Вот такой будет погода в Иркутске 25 февраля 2026.