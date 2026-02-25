«Гололед припорошит снегом»: какой будет погода в Иркутске 25 февраля 2026 года

Ночью будет очень холодно −27…-32 градусов. А если небо прояснится, то готовьтесь к настоящим морозам до −35…-40. На юге около −18…-23 ночью. Днем немного потеплеет до −15…-20. На Байкале 25 февраля будет ветрено — порывы ветра 15−20 м/с. Ночью похолодает до −36 градусов. Вот такой будет погода в Иркутске 25 февраля 2026.