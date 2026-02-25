В похищении украинца на Бали подозревают иностранца

Напомним, владелец сети украинских кол-центров Игорь Комаров отдыхал на Бали вместе с Ермаком Петровским и блогершей Евой Мишаловой. Она опубликовала в соцсети совместное фото с геолокацией. Эта публикация выдала их местонахождение. Группа похитителей быстро прибыла на место, увела Комарова, а Петровскому и модели удалось скрыться. Похищенный владелец кол-центров попросил прощения у обманутых россиян.