В похищении украинца на Бали подозревают иностранца

Подозреваемый в похищении украинца Игоря Комарова на Бали оказался иностранцем, а не местным жителем. Об этом сообщила полиция острова.

Источник: Life.ru

Глава отдела по связям с общественностью полиции Бали, старший комиссар Ариасанди заявил, что стражи порядка не строят предположений о причастности мафии или мотивах преступления до задержания подозреваемого. Сейчас следователи сосредоточены на спасении жертвы и установлении личности похитителей по имеющимся уликам.

«Мы пока не знаем точной связи, мы знаем лишь то, что подозреваемый — иностранец», — приводит слова Ариасанди портал Tribun Bali.

Напомним, владелец сети украинских кол-центров Игорь Комаров отдыхал на Бали вместе с Ермаком Петровским и блогершей Евой Мишаловой. Она опубликовала в соцсети совместное фото с геолокацией. Эта публикация выдала их местонахождение. Группа похитителей быстро прибыла на место, увела Комарова, а Петровскому и модели удалось скрыться. Похищенный владелец кол-центров попросил прощения у обманутых россиян.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.