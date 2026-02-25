«Будё-Глимт» с российским голкипером выбил «Интер» из Лиги чемпионов

Норвежский «Будё-Глимт» сенсационно обыграл миланский «Интер» на его поле в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов и вышел в ⅛ финала. Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Голы забили Йенс Петтер Хёуге и Хокон Эвьен, у хозяев отличился Алессандро Бастони. Первый матч также остался за норвежцами — 3:1.
Ворота «Будё-Глимта» защищал российский вратарь Никита Хайкин. Для него это уже 10-й матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов — он выходил в старте во всех играх общего этапа и в обеих встречах с «Интером». Норвежский клуб занял 23-е место на общем этапе с 9 очками и впервые в своей истории пробился в плей-офф главного еврокубка. «Интер» же, трёхкратный победитель турнира, с 15 очками остался на 10-м месте и завершил выступление.
Лучшим достижением норвежских клубов в Лиге чемпионов остаётся четвертьфинал «Русенборга» в сезоне-1996/97. Соперник «Будё-Глимта» по ⅛ финала определится позднее. Действующий победитель Лиги чемпионов — «Пари Сен-Жермен» с российским вратарём Матвеем Сафоновым. Финал текущего розыгрыша пройдёт 30 мая в Будапеште.
Ранее сообщалось, что «Реал» может уволить Арбелоа в случае проигрыша.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.