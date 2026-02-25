«Будё-Глимт» с российским голкипером выбил «Интер» из Лиги чемпионов

Ворота «Будё-Глимта» защищал российский вратарь Никита Хайкин. Для него это уже 10-й матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов — он выходил в старте во всех играх общего этапа и в обеих встречах с «Интером». Норвежский клуб занял 23-е место на общем этапе с 9 очками и впервые в своей истории пробился в плей-офф главного еврокубка. «Интер» же, трёхкратный победитель турнира, с 15 очками остался на 10-м месте и завершил выступление.